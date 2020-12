Mental | la serie sui disturbi degli adolescenti al via | trama | cast e curiosità

Leggi su tvzap.kataweb

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Il tema del disturboe tra i più giovani, le fragilità, le difficoltà a rapportarsi con il mondo circostante sono al centro della nuovarai dal titolo. Prodotta da Rai Fiction e Stand by me vuole raccontare le vicende di quattro ragazzi con problemi psichiatrici, interpretati da Greta Esposito, Romano Reggiani, Federica Pagliaroli, Cosimo Longo. Pensata per un pubblico di giovani tra i 15 e i 24 annipunta ad abbattere, attraverso le storie dei quattro protagonisti, lo stigma del disturboe tra gli, spesso considerato un problema marginale mentre è molto più diffuso di quanto si pensi. Scritta da Laura Grimaldi e Pietro Seghetti e diretta da Michele Vannucci è disponibile in esclusiva su ...