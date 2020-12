Massimiliano Alajmo | «Pane | olio e semplicità»

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Questione di DNA. La famiglia diè nota nel territorio veneto per l'eccelsa attività di ristorazione, portata avanti da più generazioni. Lo chef padovano, 46 anni e tre stelle Michelin (la terza ottenuta ad appena 28 anni), condivide fin dagli inizi onori e oneri della sua carriera di chef con il fratello Raffaele, braccio destro e business man del gruppo, sotto al quale sottostanno oggi molti ristoranti e bistrot, non solo in Veneto. Il motto diè il seguente: «La cucina deve spogliarsi dell’inutile per ritrovare la stessa innocenza che il bimbo ha nel raccontare il suo piccolo mondo». E chi ha avuto il piacere di assaggiare le prelibatezze dello chef, sa che la sua non è una visione astratta, ma un'applicazione concreta e metodica a ogni piatto, nel ...