Liga 2020/2021, Kodro e Nunez affondano l’Huesca: l’Atletico Bilbao vince 2-0 (Di sabato 19 dicembre 2020) Nell’anticipo della quattordicesima giornata di Liga 2020/2021, l’Atletico Bilbao riesce a rimettersi in carreggiata vincendo contro l’Huesca per 2-0. Decisive le reti quasi allo scadere di Kodro su rigore e Nunez. Gli uomini di Garitano tornano alla vittoria dopo aver collezionato solo due punti nelle ultime quattro partite e si portano a sole tre lunghezze dalla zona Europa, mentre l’Huesca resta bloccato all’ultimo posto con solo 11 punti raccolti in 14 giornate. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) Nell’anticipo della quattordicesima giornata diriesce a rimettersi in carreggiatando controper 2-0. Decisive le reti quasi allo scadere disu rigore e. Gli uomini di Garitano tornano alla vittoria dopo aver collezionato solo due punti nelle ultime quattro partite e si portano a sole tre lunghezze dalla zona Europa, mentreresta bloccato all’ultimo posto con solo 11 punti raccolti in 14 giornate. SportFace.

BARCELLONA - Il Barcellona comincia a mettere i suoi prezzi pregiati in vetrina per il mecrato di gennaio. Uno di questi è Philippe Coutinho che, secondo il quotidiano Ara, potrebbe lasciare la ...

