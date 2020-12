La lettera di Morgan ad Amadeus: “Umiliato, cacciato come un criminale, bullizzato e svilito” (Di venerdì 18 dicembre 2020) La lettera di Morgan ad Amadeus arriva sui social oggi, dopo le polemiche emerse nelle scorse ore a proposito del ban emesso dalla Rai ai danni dell’artista, reo di aver messo in dubbio i criteri di valutazione della direzione artistica del Festival, in seguito alla sua esclusione. Bugo invece è in gara e la sua presenza tra i Campioni è una delle (tante) cose inaccettabili per Morgan che oggi ha scritto una lettera aperta al direttore artistico del 71° Festival della Canzone Italiana. Uno sfogo social: Morgan spiega di sentirsi offeso e Umiliato; è stato scacciato e punito nonostante la sua buona fede. Sente di essere stato trattato come un criminale, bullizzato e trattato male, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ladiadarriva sui social oggi, dopo le polemiche emerse nelle scorse ore a proposito del ban emesso dalla Rai ai danni dell’artista, reo di aver messo in dubbio i criteri di valutazione della direzione artistica del Festival, in seguito alla sua esclusione. Bugo invece è in gara e la sua presenza tra i Campioni è una delle (tante) cose inaccettabili perche oggi ha scritto unaaperta al direttore artistico del 71° Festival della Canzone Italiana. Uno sfogo social:spiega di sentirsi offeso e; è stato se punito nonostante la sua buona fede. Sente di essere stato trattatoune trattato male, ...

lucydellacitta : RT @yleniaindenial: Morgan estromesso dalla giuria di Sanremo giovani, i post di Morgan contro Amadeus, Morgan in diretta su instagram ment… - itsmwengo : ‘Ha deciso di dare spazio e visibilità a chi ha goduto subdolamente e ha beneficiato della mia presenza e della mia… - saIIydraper : RT @yleniaindenial: Morgan estromesso dalla giuria di Sanremo giovani, i post di Morgan contro Amadeus, Morgan in diretta su instagram ment… - rtl1025 : ?? #Morgan scrive una lettera aperta ad #Amadeus per dire che 'ancora una volta mi trovo offeso, scacciato, mi trovo… - DrApocalypse : #Morgan scrive lettera ad #Amadeus: 'Scorretto e musicalmente incompetente, perché mi hai umiliato?'… -