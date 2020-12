Inter | le anticipazioni della maglia 2021 2022 | tornano le squame di serpente FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Ancora è presto per programmare la prossima stagione, ma un aspetto di grandeesse è sempre quello delle maglie da gioco, oggi sono uscite ledi quella che potrebbe essere la divisa dell’per la prossima stagione. I nerazzurri hanno grosse potenzialità, ma stanno attraversando un periodo troppo altalenante, in Champions League sono usciti già dalla fase a gironi e questo è già un fallimento considerando il girone alla portata. In campionato ha accorciato dalla vetta, ma anche in Serie A non sono mancati i passi falsi. Potenzialmente ha una squadra forte, ma la Serie A ha dimostrato di essere molto equilibrata e non sarà facile vincere lo scudetto. Le maglie dell’per la prossima stagioneFootyheadlinesGià circolano indiscrezioni per la prossima stagione, il sito ...