In Napoli-Lazio di Coppa Italia Massa espulse Leiva per insulti (Insigne riferì l’insulto) (VIDEO) (Di venerdì 18 dicembre 2020) AreaNapoli.it mostra ottima memoria e ricorda un episodio che avevamo dimenticato. Il quarto di finale dello scorso anno in Coppa Italia tra Napoli e Lazio, quando Immobile scivolò dal dischetto del rigore alla Terry. Il Napoli andò in vantaggio con Insigne, poi Immobile sbagliò il rigore. Venne quindi espulso Hysaj. Al 24esimo, il brasiliano Lucas Leiva fermò un contropiede di Zielinski con un intervento che l’arbitro Massa – lo stesso di Inter-Napoli – giudicò falloso e da cartellino giallo. Il brasiliano protestò (perché aveva toccato il pallone) e Massa lo espulse. Leiva reagì, lo mandò a quel paese anche con un plateale gesto del braccio e la sua partita finì ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 dicembre 2020) Area.it mostra ottima memoria e ricorda un episodio che avevamo dimenticato. Il quarto di finale dello scorso anno intra, quando Immobile scivolò dal dischetto del rigore alla Terry. Ilandò in vantaggio con, poi Immobile sbagliò il rigore. Venne quindi espulso Hysaj. Al 24esimo, il brasiliano Lucasfermò un contropiede di Zielinski con un intervento che l’arbitro– lo stesso di Inter-– giudicò falloso e da cartellino giallo. Il brasiliano protestò (perché aveva toccato il pallone) eloreagì, lo mandò a quel paese anche con un plateale gesto del braccio e la sua partita finì ...

sscnapoli : ?? | #LazioNapoli sarà diretta dall’arbitro Orsato di Schio ?? - Eurosport_IT : 6 italiane su 7 continuano il viaggio in Europa ?????? ?? Juventus (CL) ?? Atalanta (CL) ?? Lazio (CL) ?? Inter (CL) ?? Mi… - ZZiliani : La classifica di Serie A senza il verme. 1. MILAN 27 2. NAPOLI 24* 3. INTER 24 4. SASSUOLO 22 5. ROMA 21 6. JUVENTU… - napolista : In Napoli-Lazio di Coppa Italia Massa espulse Leiva per insulti (Insigne riferì l’insulto) (VIDEO) C’è un preceden… - ddojefrittur : RT @LuceverdeRadio: #autostrade #traffico- A1 Roma-Napoli ????code a tratti tra Anagni Fiuggi e Ferentino > Napoli #luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Lazio Lazio-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com In Napoli-Lazio di Coppa Italia Massa espulse Leiva per insulti (Insigne riferì l’insulto) (VIDEO)

C'è un precedente (favorevole al Napoli) dell'arbitro dell'altra sera a Milano. Il Napoli vinse 1-0 e poi vinse la Coppa ...

Il Napoli ricorda la vittoria contro la Lazio con lo splendido gol di Insigne

Con un breve video, il Napoli ricorda la vittoria contro la Lazio di agosto 2018 dove Insigne segnò uno splendido gol che decise il risultato. A seguire il video pubblicato: Visualizza questo post su ...

C'è un precedente (favorevole al Napoli) dell'arbitro dell'altra sera a Milano. Il Napoli vinse 1-0 e poi vinse la Coppa ...Con un breve video, il Napoli ricorda la vittoria contro la Lazio di agosto 2018 dove Insigne segnò uno splendido gol che decise il risultato. A seguire il video pubblicato: Visualizza questo post su ...