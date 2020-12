“I predatori” | esordio alla regia di Pietro Castellitto

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Su Netflix c’è una novità che solo a Venezia 77 non era passata sotto silenzio con un premiomigliore sceneggiatura nella sezione “Orizzonti”: parliamo de “I” un film di, il 29enne figlio di Sergio e di Margaret Mazzantini, che aveva già all’attivo nel mondo del cinema delle partecipazioni attoriali a film. Ebbene in questa sua prima pellicola da regista e sceneggiatore – fa anche parte del cast dei protagonisti –si annuncia come un possibile autore del cinema italiano dei prossimi decenni. In una Roma odierna dove vige la regola dell’individualismo più sfrenato si alternano personaggi di varia estrazione – borghese e proletaria – che sembra facciano vite diverse ma che per un incidente stradale vengono ad avere un accidentale punto di contatto. Da un lato ...