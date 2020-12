Gomez Juventus, l’Atalanta fa il prezzo: Paratici in vantaggio per un motivo (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Juventus segue con forte interesse la situazione relativa ad Alejandro Gomez. Il fantasista dell’Atalanta ha rotto con Gasperini nonostante abbia giocato la partita pareggiata proprio contro i bianconeri. Inoltre, il ragazzo sarebbe stato ripreso proprio mentre, in panchina, cantava l’inno degli avversari. Un chiaro indizio che ha scatenato le voci sul mercato. Juventus: 10 milioni per arrivare a Gomez Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la squadra bergamasca sarebbe pronta a cedere Gomez se arrivasse un assegno da 10 milioni di Euro. Leggi anche:Juventus, Dybala a nudo: “Il ruolo, il mio idolo e il sogno Champions” L’ex Catania è seguito con attenzione anche da Milan e Inter. I nerazzurri, però, sono costretti a concretizzare prima delle cessioni ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lasegue con forte interesse la situazione relativa ad Alejandro. Il fantasista delha rotto con Gasperini nonostante abbia giocato la partita pareggiata proprio contro i bianconeri. Inoltre, il ragazzo sarebbe stato ripreso proprio mentre, in panchina, cantava l’inno degli avversari. Un chiaro indizio che ha scatenato le voci sul mercato.: 10 milioni per arrivare aSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la squadra bergamasca sarebbe pronta a cederese arrivasse un assegno da 10 milioni di Euro. Leggi anche:, Dybala a nudo: “Il ruolo, il mio idolo e il sogno Champions” L’ex Catania è seguito con attenzione anche da Milan e Inter. I nerazzurri, però, sono costretti a concretizzare prima delle cessioni ...

VoceGiallorossa : ?LIVE FORMAZIONI - Juventus, out Arthur. Inter, nuova chance per Eriksen? Sassuolo, Locatelli squalificato. Milan,… - VoceGiallorossa : ??Focus on @Atalanta_BC - Torna l'intensità e in casa della @juventusfc finisce 1-1. Gasperini-Gomez, pace rimandata… - ilnapolionline : Sabatini: 'Proteste di Gattuso e Insigne? Ecco il mio pensiero' - - infoitsport : Gomez, l'inno della Juventus e la dietrologia dei tifosi. Sì, è proprio un teatrino - TifosiBN : ???? #Papu ma perché cantavi l'#inno della #Juventus? ? -