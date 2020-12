Flash mob dei magistrati onorari "dimenticati" da Covid e Giustizia (Di venerdì 18 dicembre 2020) di Stefania Totaro I magistrati onorari monzesi si sono riuniti ieri in un Flashmob davanti al Tribunale. I giudici di pace, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari si sono dati ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 18 dicembre 2020) di Stefania Totaro Imonzesi si sono riuniti ieri in unmob davanti al Tribunale. I giudici di pace, giudicidi tribunale e vice procuratorisi sono dati ...

Da anni chiedono un briciolo di dignità. Di essere stabilizzati dopo aver lavorato a lungo come precari a servizio dello Stato. Senza alcun tipo di tutela previdenziale ed economica. Arriva anche a No ...

