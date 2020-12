Dpcm Natale, il messaggio agli italiani di Giuseppe Conte – LA DIRETTA (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’Italia continua ad affrontare l’emergenza coronavirus, presentato il Dpcm Natale: le parole di Giuseppe Conte. L’Italia e il mondo intero continuano ad affrontare l’emergenza coronavirus. La seconda ondata è stata fino ad oggi terribili, con contagi e numeri di morti schizzati alle stelle. Stando al bollettino odierno, nelle ultime 24 ore ci sono stati ben L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’Italia continua ad affrontare l’emergenza coronavirus, presentato il: le parole di. L’Italia e il mondo intero continuano ad affrontare l’emergenza coronavirus. La seconda ondata è stata fino ad oggi terribili, con contagi e numeri di morti schizzati alle stelle. Stando al bollettino odierno, nelle ultime 24 ore ci sono stati ben L'articolo proviene da YesLife.it.

Giorgiolaporta : Dunque con il nuovo #Dpcm il cazzaro giallo ha smentito per la terza volta in un mese ciò che aveva promesso! Vi st… - AnnalisaChirico : Governo fermo su Dpcm Natale, sui ristori, decreti sicurezza, con una ‘verifica’ ancora in corso e la totale incert… - NicolaPorro : Tra poco #Conte presenterà il Dpcm di #Natale: sarà un disastro. Ma intanto vi consiglio di leggere questa lettera… - ToBeHumane_ : RT @annidicera: - Chi ha detto che ce potevamo sposta a #Natale ? - Di Maio #DPCM #DiMaio #Conte #Natale2020 - GastoneMappini : RT @Giorgiolaporta: Dunque con il nuovo #Dpcm il cazzaro giallo ha smentito per la terza volta in un mese ciò che aveva promesso! Vi sta be… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Natale DPCM di Natale, le regole in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio Altalex La diretta del Premier Giuseppe Conte: ecco come sarà il primo Natale covid

L’Italia si prepara a vivere il suo primo Natale covid, zona rossa nei giorni delle feste e regole più stringenti per gli spostamenti. La diretta del Premier Giuseppe Conte, che in una conferenza stam ...

Conte e il Governo chiudono il Natale, tutta Italia in zona rossa per 10 giorni

GENOVA - Arriva il decreto di Natale e il caos è garantito. L'Italia sarà rossa per tutti i festivi e prefestivi fino alla Befana, con i negozi, i bar e i ristoranti chiusi e il divieto di uscire da c ...

