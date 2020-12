Covid, trapianto di fegato con donatrice e ricevente entrambi positivi. È la prima volta al mondo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Una frontiera alla volta da superare. E così accade, ed è la prima volta al mondo, che un positivo al Covid abbia donato il fegato a un paziente anche lui Covid positivo che ora sta bene e sta guarendo. L’intervento è stato eseguito all’ospedale Molinette di Torino dall’équipe del professor Renato Romagnoli. L’operazione, effettuata nella notte tra il 10 e 11 dicembre scorso, è durato 9 ore al termine del quale il paziente è stato ricoverato presso la Rianimazione Covid 1 e già 24 ore estubato. La ricerca del virus sulle secrezioni bronchiali è risultata ancora positiva in 1° e 3° giornata post-operatoria, mentre il tampone nasofaringeo si è negativizzato, a testimoniare lo stato di infezione in via di risoluzione. La funzione respiratoria e gli esami ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Una frontiera allada superare. E così accade, ed è laal, che un positivo alabbia donato ila un paziente anche luipositivo che ora sta bene e sta guarendo. L’intervento è stato eseguito all’ospedale Molinette di Torino dall’équipe del professor Renato Romagnoli. L’operazione, effettuata nella notte tra il 10 e 11 dicembre scorso, è durato 9 ore al termine del quale il paziente è stato ricoverato presso la Rianimazione1 e già 24 ore estubato. La ricerca del virus sulle secrezioni bronchiali è risultata ancora positiva in 1° e 3° giornata post-operatoria, mentre il tampone nasofaringeo si è negativizzato, a testimoniare lo stato di infezione in via di risoluzione. La funzione respiratoria e gli esami ...

