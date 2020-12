Covid e numeri: il Ministero rivede al ribasso il dato dei contagi nel Sannio (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue il balletto sui numeri Covid nel Sannio. Pochi minuti fa, nel consueto bollettino quotidiano, il Ministero della Salute ha ritoccato al ribasso il numero delle persone contagiate nel Sannio. Un passo importante e atteso, se vogliamo, visto che nelle settimane scorse era apparsa fin troppo evidente la distanza tra i dati comunicati dal Ministero e quelli resi noti dalla Asl beneventana. Oggi, per la prima volta, l’aggiornamento nazionale non aggiunge alcun nuovo contagiato per la provincia di Benevento ma ne toglie addirittura 329. Il totale dei sanniti che hanno contratto l’infezione dallo scorso febbraio, di conseguenza, scende da 4.347 (il dato comunicato ieri) agli attuali ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue il balletto suinel. Pochi minuti fa, nel consueto bollettino quotidiano, ildella Salute ha ritoccato alil numero delle personeate nel. Un passo importante e atteso, se vogliamo, visto che nelle settimane scorse era apparsa fin troppo evidente la distanza tra i dati comunicati dale quelli resi noti dalla Asl beneventana. Oggi, per la prima volta, l’aggiornamento nazionale non aggiunge alcun nuovoato per la provincia di Benevento ma ne toglie addirittura 329. Il totale dei sanniti che hanno contratto l’infezione dallo scorso febbraio, di conseguenza, scende da 4.347 (ilcomunicato ieri) agli attuali ...

Si è insediato stamane all’ASP di Messina il nuovo commissario ad acta per l’emergenza covid dott.ssa Maria Grazia Furnari, che domani sabato 19 dicembre incontrerà i giornalisti nella sala riunioni d ...

Sono 356 i nuovi casi a Catania e provincia nelle ultime 24 ore. Il dato è riportato nell’ultimo aggiornamento del bollettino sulla pandemia pubblicato sul sito del ministero della Salute. In Sicilia ...

