Così Casalino ha trasformato il governo in un reality. Scrive Carone (YouTrend) (Di venerdì 18 dicembre 2020) Che ormai la politica parli tramite uno schermo più che da un giornale è cosa nota. Eppure, il fatto che la politica sarebbe diventata una sorta di reality show, con una comunicazione veloce, diretta e real time, invece, è ancora una conseguenza a cui facciamo fatica ad abituarci. Da tempo si parla infatti di celebrity politics, tendenza per cui i politici si atteggiano a star per aumentare il proprio consenso, per governarlo e per sondarlo. A ben vedere, però, la situazione che viviamo non assomiglia in alcun modo a Hollywood: lì ci sono celebrità altamente note, di cui magari ci interesserebbe sapere gli amori, i vizi, le virtù. Qui invece il paragone che rende meglio l'idea è quello con il Grande Fratello Vip, in cui personalità poco note sono sempre sotto ai riflettori e tra di loro battibeccano sacrificandosi al dio dello share. Allo stesso modo, i politici di ...

