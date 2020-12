Come collegare un giradischi al portatile (Di venerdì 18 dicembre 2020) Per definizione un giradischi è una piastra girevole circolare che supporta un disco mentre viene riprodotto. La registrazione da un giradischi a un portatile laptop implica il collegamento della connessione di uscita audio del lettore alla connessione di ingresso audio del computer. Per garantire un volume decente si avrà bisogno di un preamplificatore prima di poter collegare il giradischi al laptop. Se si sta usando un giradischi che fa parte di uno stack stereo,esso avrà già un preamplificatore, ma se si utilizza un giradischi autonomo, occorrerà acquistare un preamplificatore, chiamato anche ricevitore. Agganciare un computer portatile per giradischi consente di registrare l'uscita di musica direttamente da un programma audio, ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 18 dicembre 2020) Per definizione unè una piastra girevole circolare che supporta un disco mentre viene riprodotto. La registrazione da una unlaptop implica il collegamento della connessione di uscita audio del lettore alla connessione di ingresso audio del computer. Per garantire un volume decente si avrà bisogno di un preamplificatore prima di poterilal laptop. Se si sta usando unche fa parte di uno stack stereo,esso avrà già un preamplificatore, ma se si utilizza unautonomo, occorrerà acquistare un preamplificatore, chiamato anche ricevitore. Agganciare un computerperconsente di registrare l'uscita di musica direttamente da un programma audio, ...

