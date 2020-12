Chiara Lubich | una vita vissuta in nome dell’amore e della fratellanza universale

Leggi su dilei

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Trento, 1943: la città è ferita e sanguina a causa dei bombardamentiSeconda Guerra Mondiale. Tante le persone che lasciano quel luogo, la loro casa, per cercare riparo in montagna. Mano, sceglie di restare a Trento, separandosi dalla sua famiglia, per aiutare chi ne ha più bisogno. Ma non è sola, insieme a lei anche altre 4 ragazze, nonché sue amiche, che scelgono di restare. Insieme prendono una casa dove poter vivere, dedicando le giornate ai malati, ai poveri e alle vittime di guerra. Nonostante il disagio e il clima d’odio che quel conflitto ha generato, come 5 angeli, le ragazze operano in città per risanare le ferite del cuore e dell’anima, per regalare un po’ di pace e serenità a quei cuori, per un futuro migliore per l’umanità. Questa è la storia di una donna che ha cambiato il mondo con l’amore e che si è ...