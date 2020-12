Chi è Cecilia Capriotti, la nuova concorrente del GF Vip (Di venerdì 18 dicembre 2020) Cecilia Capriotti in passato ha avuto una relazione con Andrea Perone, che oggi è il compagno di Sabrina Ferilli. Una storia d’amore importante terminata qualche tempo dopo. Tuttavia, l’ex modella ha potuto ritrovare la felicità grazie al fidanzato Gianluca Mobilia. Vediamo qualcosa in più sul loro passato e presente insieme. La madre dell’attrice perde la vita e Cecilia, affrontando questo terribile lutto, perde la voce per qualche anno. Tutto ciò la porta ad affrontare un’infanzia piuttosto difficile. La piccola infatti spesse volte è vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di scuola. L’uso della parola arriva solo qualche anno dopo grazie ad un lungo percorso affrontato con specialisti del settore. Paradossalmente Cecilia Capriotti oggi si definisce come una persona ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020)in passato ha avuto una relazione con Andrea Perone, che oggi è il compagno di Sabrina Ferilli. Una storia d’amore importante terminata qualche tempo dopo. Tuttavia, l’ex modella ha potuto ritrovare la felicità grazie al fidanzato Gianluca Mobilia. Vediamo qualcosa in più sul loro passato e presente insieme. La madre dell’attrice perde la vita e, affrontando questo terribile lutto, perde la voce per qualche anno. Tutto ciò la porta ad affrontare un’infanzia piuttosto difficile. La piccola infatti spesse volte è vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di scuola. L’uso della parola arriva solo qualche anno dopo grazie ad un lungo percorso affrontato con specialisti del settore. Paradossalmenteoggi si definisce come una persona ...

