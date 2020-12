Carlo Cottarelli: "Per i ristori dobbiamo accettare di fare più debito" (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Il quarto trimestre a causa della seconda ondata non sarà buono”. Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici Italiani dell’Università Cattolica, commenta con HuffPost i dati di fine anno sull’economia italiana, nel momento in cui il centro studi di Confindustria parla di servizi “di nuovo in rosso” e di un’industria che “regge a fatica”. Se è vero che il forte rimbalzo nel terzo trimestre (+15,9%) ha sostenuto il Pil 2020, i contagi aumentati alla fine dell’estate e le restrizioni per fronteggiarli fanno stimare un nuovo calo nel quarto. Secondo l’economista la ripresa è legata indissolubilmente al vaccino, anche se è “preoccupato” quando sente “Arcuri che parla della fine del 2021 per avere una distribuzione adeguata”, perché si dovrebbe “fare più rapidamente”. Ora è necessario soccorrere parte della ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Il quarto trimestre a causa della seconda ondata non sarà buono”., direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici Italiani dell’Università Cattolica, commenta con HuffPost i dati di fine anno sull’economia italiana, nel momento in cui il centro studi di Confindustria parla di servizi “di nuovo in rosso” e di un’industria che “regge a fatica”. Se è vero che il forte rimbalzo nel terzo trimestre (+15,9%) ha sostenuto il Pil 2020, i contagi aumentati alla fine dell’estate e le restrizioni per fronteggiarli fanno stimare un nuovo calo nel quarto. Secondo l’economista la ripresa è legata indissolubilmente al vaccino, anche se è “preoccupato” quando sente “Arcuri che parla della fine del 2021 per avere una distribuzione adeguata”, perché si dovrebbe “più rapidamente”. Ora è necessario soccorrere parte della ...

MElenaCapitanio : Carlo Cottarelli: 'Per i ristori dobbiamo accettare di fare più debito' (di M.E. Capitanio) - HuffPostItalia : Carlo Cottarelli: 'Per i ristori dobbiamo accettare di fare più debito' - F_Sammarco : RT @SenatoreMonti: #LaLetturaCreaIndipendenza Partecipo volentieri alla campagna promossa da Carlo Cottarelli 30 novembre 2020 https://t.… - Rosaria1949 : RT @mariamacina: Quando Renzi è entrato al governo la spesa sanitaria ammontava a 107 miliardi di euro, quando ne è uscito era salita a 113… - Profilo3Marco : RT @fuoridalcorotv: Virus, Cottarelli: 'Questo Governo ci fa sentire dei sudditi' #Fuoridalcoro -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Cottarelli Carlo Cottarelli: "Per i ristori dobbiamo accettare di fare più debito" (di M.E. Capitanio) L'HuffPost Concessioni balneari: quale futuro per le nostre spiagge?

Lunedì 21 dicembre alle ore 17.30 sulla nostra pagina facebook si terrà il dibattito “Un mare di opportunità – Concessioni balneari: quale futuro per le nostre spiagge?“ Partecipano il segretario e l ...

Carlo Cottarelli: "Per i ristori dobbiamo accettare di fare più debito"

“Il quarto trimestre a causa della seconda ondata non sarà buono”. Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici Italiani dell’Università Cattolica, commenta con HuffPost i dati di ...

Lunedì 21 dicembre alle ore 17.30 sulla nostra pagina facebook si terrà il dibattito “Un mare di opportunità – Concessioni balneari: quale futuro per le nostre spiagge?“ Partecipano il segretario e l ...“Il quarto trimestre a causa della seconda ondata non sarà buono”. Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici Italiani dell’Università Cattolica, commenta con HuffPost i dati di ...