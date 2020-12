Carabinieri arrestano pusher: in casa trovati hashish, marijuana e cocaina (Di venerdì 18 dicembre 2020) Durante il corso di questa notte, 18 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Rignano Flaminio hanno arrestato un 45enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, dopo aver fatto ingresso nell’abitazione per procedere ad una perquisizione di iniziativa, hanno inizialmente notato la presenza di un bilancino semicarbonizzato nel camino, dove sicuramente era stato gettato per cercare di distogliere l’attenzione dei militari, i quali, insospettiti dalla circostanza, hanno proseguito le ricerche. In effetti poco dopo i militari hanno rinvenuto anche il materiale necessario per il confezionamento delle dosi e nonostante fosse celato in più punti della casa, è stato rinvenuto lo stupefacente, per un totale di ben 110 gr di hashish, 40 gr di marijuana e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 dicembre 2020) Durante il corso di questa notte, 18 dicembre, idella Stazione di Rignano Flaminio hanno arrestato un 45enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, dopo aver fatto ingresso nell’abitazione per procedere ad una perquisizione di iniziativa, hanno inizialmente notato la presenza di un bilancino semicarbonizzato nel camino, dove sicuramente era stato gettato per cercare di distogliere l’attenzione dei militari, i quali, insospettiti dalla circostanza, hanno proseguito le ricerche. In effetti poco dopo i militari hanno rinvenuto anche il materiale necessario per il confezionamento delle dosi e nonostante fosse celato in più punti della, è stato rinvenuto lo stupefacente, per un totale di ben 110 gr di, 40 gr die ...

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato nella flagranza il 53enne Vincenzo Bonomo del posto, poiché ritenuto responsabile di evasione.

