Arbitri serie A: Parma-Juve a Calvarese, Sassuolo-Milan a Mariani (Di venerdì 18 dicembre 2020) Gianpaolo Calvarese dirigerà Parma-Juventus, anticipo in programma domani alle 20.45 e valido per la 13/a giornata di serie A. Domenica la sfida Sassuolo-Milan sarà diretta da Maurizio Mariani di Aprilia. Il posticipo di domenica sera, Lazio-Napoli, è stato invece affidato a Daniele Orsato di Schio. Queste le designazioni arbitrali per le gare del 13° turno domenica 20 alle ore 15: Fiorentina - Verona (19/12, ore 15) arbitro: Fourneau di Roma (Del Giovane-Robilotta) Sampdoria - Crotone (19/12, ore 18) arbitro: Manganiello di Pinerolo (Bottegoni-Ruggieri) Parma - Juventus (19/12, ore 20.45) arbitro: Calvarese di Teramo (Mondin-Baccini) Torino - Bologna (ore 12.30) arbitro: Pasqua di Tivoli (Passeri-Caliari) Benevento - ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 18 dicembre 2020) Gianpaolodirigeràntus, anticipo in programma domani alle 20.45 e valido per la 13/a giornata diA. Domenica la sfidasarà diretta da Mauriziodi Aprilia. Il posticipo di domenica sera, Lazio-Napoli, è stato invece affidato a Daniele Orsato di Schio. Queste le designazioni arbitrali per le gare del 13° turno domenica 20 alle ore 15: Fiorentina - Verona (19/12, ore 15) arbitro: Fourneau di Roma (Del Giovane-Robilotta) Sampdoria - Crotone (19/12, ore 18) arbitro: Manganiello di Pinerolo (Bottegoni-Ruggieri)ntus (19/12, ore 20.45) arbitro:di Teramo (Mondin-Baccini) Torino - Bologna (ore 12.30) arbitro: Pasqua di Tivoli (Passeri-Caliari) Benevento - ...

ZZiliani : È inutile, è ufficiale: ci prendono per il c***. Credono anche ai tuffi di #Chiesa, dopo #Cuadrado, dopo #Dybala. S… - TV7Benevento : Calcio. Ecco gli arbitri della 13esima giornata della serie A... - AlmaCalcioTosca : Serie D - Programma e arbitri di domenica 20 dicembre - gigilorenz : RT @SantucciFulvio: Non c'è nessun caos arbitri, è Abisso che è inadeguato e si trova in quella posizione per criteri certamente non merito… - RedazioneFM : Gli arbitri della 13° giornata di #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitri serie Serie A, gli arbitri della 12^ giornata: Inter-Napoli a Massa; Juve-Atalanta a Doveri Sky Sport Arbitri serie A: Parma-Juve a Calvarese, Sassuolo-Milan a Mariani

Gianpaolo Calvarese dirigerà Parma-Juventus, anticipo in programma domani alle 20.45 e valido per la 13/a giornata di serie A. Domenica la sfida Sassuolo-Milan sarà diretta da Maurizio Mariani di Apri ...

Benevento-Genoa: arbitra Giua di Olbia, con Nasca in sala VAR

Nativo di Calangianus, 32 anni, iscrittosi alla sezione arbitrale di Pisa durante gli studi nel locale ateneo per la laurea in ingegneria gestionale, Giua è il primo arbitro sardo ad essere arrivato a ...

Gianpaolo Calvarese dirigerà Parma-Juventus, anticipo in programma domani alle 20.45 e valido per la 13/a giornata di serie A. Domenica la sfida Sassuolo-Milan sarà diretta da Maurizio Mariani di Apri ...Nativo di Calangianus, 32 anni, iscrittosi alla sezione arbitrale di Pisa durante gli studi nel locale ateneo per la laurea in ingegneria gestionale, Giua è il primo arbitro sardo ad essere arrivato a ...