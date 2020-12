Zone rosse, governo al bivio: fino al 3 gennaio o a ridosso delle Feste - Si decide in Cdm venerdì (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il governo tiene ancora un giorno gli italiani con il fiato sospeso per le misure anti-Covid per il periodo natalizio, rimandate anche a causa del caso dei pescatori in Libia . L'ipotesi più probabile ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 dicembre 2020) Iltiene ancora un giorno gli italiani con il fiato sospeso per le misure anti-Covid per il periodo natalizio, rimandate anche a causa del caso dei pescatori in Libia . L'ipotesi più probabile ...

Maumol : Credo che sia una questione di responsabilità personale. Gli italiani devono sapere che se vogliono che i vaccini a… - fattoquotidiano : Coronavirus, Gran Bretagna estende le zone rosse: 38 milioni di persone in semi-lockdown. Usa: 250mila casi e 3.700… - lazylavinia : Se Morgan continua così fino a Marzo non me ne frega niente delle zone rosse, gialle, lockdown, posso vivere chiusa… - Lucaddem : @borghi_claudio Non penso che si possa trovare comunque una correlazione immediata. Così ad occhio mi pare che pass… - ItalObserver : @borghi_claudio Le ospedalizzazioni sono ovviamente ritardate rispetto ai contagi, i ricoveri in terapia intensiva… -

Ultime Notizie dalla rete : Zone rosse Zone rosse, governo al bivio: fino al 3 gennaio o a ridosso delle Feste | Si decide in Cdm venerdì TGCOM Covid Liguria, Toti: “Continuano a scendere i nuovi positivi, purtroppo sono ancora molti i morti”

Genova | Domani dovrebbe essere il giorno in cui verranno sciolti gli ultimi nodi sulle nuove restrizioni che varranno dal 24 dicembre sino all’Epifania e se la zona rossa prevista lascerà uno ...

Container per i morti all'aperto perché le celle frigorifere dell'ospedale sono piene

VERONA - Il container frigo per le salme davanti all'ospedale di Legnago fa scoppiare il caso Verona, anomalo nei numeri dei contagi rispetto al resto del Veneto. È apparso due giorni ...

Genova | Domani dovrebbe essere il giorno in cui verranno sciolti gli ultimi nodi sulle nuove restrizioni che varranno dal 24 dicembre sino all’Epifania e se la zona rossa prevista lascerà uno ...VERONA - Il container frigo per le salme davanti all'ospedale di Legnago fa scoppiare il caso Verona, anomalo nei numeri dei contagi rispetto al resto del Veneto. È apparso due giorni ...