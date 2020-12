Ultime Notizie Roma del 17-12-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 dicembre 2020)dailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno come agenzia coronavirus chiusura dei Confini comunali dopo le 14 dal 19 dicembre fino al 6 gennaio e quanto prevede la nuova ordinanza adottata dal Presidente del Luca Zaia in attesa che ci sia un provvedimento del governo oggi vertice tra il premier Conte i capi delegazione tipo di da tutta Italia zona rossa della vigilia la Befana o al 3 gennaio Solo in festivi e prefestivi nello stesso periodo in programma anche un nuovo incontro tra governo e legge i nostri pescatori sono liberi tra poche ore potranno riabbracciare le proprie famiglie propri cari lo ha annunciato il ministro degli Esteri Di Maio su Facebook e il premier Conte giunto a Bengasi con il ministro ha twittato un augurio di buon rientro corredato da una foto dei 18 uomini il ...