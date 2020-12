Sondrio | dramma in moto sulle rive dell’Adda | muore a 17 anni

Leggi su ck12

(Di giovedì 17 dicembre 2020)in: tragico incidente nel pomeriggio di oggi. Lo schianto contro un albero è stato fatale (screenshot video)Tragico incidente oggi a Traona in provincia di. Un ragazzo di soli 17, di cui ancora non si conoscono le generalità ma dovrebbe essere un giovane della vicina Morbegno. Il giovanissimo era a bordo della suada cross su una strada sterrata vicino al fiume Adda. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. L’impatto contro un albero è stato violentissimo. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi della centrale Areu ma per il giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare: troppo forte lo schianto e troppo grandi le ferite riportate. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cava de’ ...