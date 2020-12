Sanremo 2021, Amadeus svela i Big in gara al Festival (Di giovedì 17 dicembre 2020) Amadeus annuncia il cast dei 26 cantanti Big in gara a Sanremo 2021, che ha già ribattezzato il “festival della rinascita” post Covid e che è previsto dal 2 al 6 marzo prossimi al Teatro Ariston. Il conduttore e direttore artistico del festival li comunica alla spicciolata durante la finale di Sanremo Giovani, in diretta su Rai1, su Radio2 Rai e su RaiPlay, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo. I Big sono tutti presenti a Sanremo e i primi annunciati sono Francesco Renga (con il brano ‘Quando trovo te’), i Coma Cose (con ‘Fiamme negli occhi’) e Gaia con il brano ‘Cuore amaro’. Seguono: Irama con il brano ‘La genesi del tuo colore’, Fulminacci con il brano ‘Santa Marinella’, Madame con il brano ‘Voce’, Willie Peyote con il brano ‘Mai dire mai (La Locura)’, ... Leggi su funweek (Di giovedì 17 dicembre 2020)annuncia il cast dei 26 cantanti Big in, che ha già ribattezzato il “festival della rinascita” post Covid e che è previsto dal 2 al 6 marzo prossimi al Teatro Ariston. Il conduttore e direttore artistico del festival li comunica alla spicciolata durante la finale diGiovani, in diretta su Rai1, su Radio2 Rai e su RaiPlay, in diretta dal Teatro del Casinò di. I Big sono tutti presenti ae i primi annunciati sono Francesco Renga (con il brano ‘Quando trovo te’), i Coma Cose (con ‘Fiamme negli occhi’) e Gaia con il brano ‘Cuore amaro’. Seguono: Irama con il brano ‘La genesi del tuo colore’, Fulminacci con il brano ‘Santa Marinella’, Madame con il brano ‘Voce’, Willie Peyote con il brano ‘Mai dire mai (La Locura)’, ...

