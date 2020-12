Salvini contro Conte e frettolosa comunicazione di Casalino, ma i pescatori erano già stati liberati (Di giovedì 17 dicembre 2020) Singolare quanto avvenuto stamane in Parlamento, con l’intervento di Salvini molto critico nei confronti di Conte e più nello specifico verso Rocco Casalino, ovvero la persona che si occupa della comunicazione del Presidente del Consiglio. Al netto di sondaggi politici che da un po’ di tempo a questa parte tendono a premiare il Premier, come osservato pochi giorni fa con un approfondimento a proposito dell’indice di gradimento verso i singoli leader politici, oggi ci si concentra sulla questione dei pescatori liberati in Libia. Salvini contro Conte e Casalino, ma i pescatori erano liberi da un’ora L’intervento di Salvini è arrivato attorno alle 11, mentre il tweet con ... Leggi su bufale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Singolare quanto avvenuto stamane in Parlamento, con l’intervento dimolto critico nei confronti die più nello specifico verso Rocco, ovvero la persona che si occupa delladel Presidente del Consiglio. Al netto di sondaggi politici che da un po’ di tempo a questa parte tendono a premiare il Premier, come osservato pochi giorni fa con un approfondimento a proposito dell’indice di gradimento verso i singoli leader politici, oggi ci si concentra sulla questione deiin Libia., ma iliberi da un’ora L’intervento diè arrivato attorno alle 11, mentre il tweet con ...

