Roma-Torino 3-1: Fonseca in zona Champions può sognare lo scudetto (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma-Torino finisce 3-1 con un predominio mai in discussione. Se cancella qualche scivolone, Fonseca può credere alla rincorsa scudetto Una partita semplice, agevolata da una decisione arbitrale che ha fortemente condizionato la gara di un Toro già ridotto ai minimi termini. Roma-Torino termina con un 3-1 che sarebbe potuto esser anche più rotondo, con diverse Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 17 dicembre 2020)finisce 3-1 con un predominio mai in discussione. Se cancella qualche scivolone,può credere alla rincorsaUna partita semplice, agevolata da una decisione arbitrale che ha fortemente condizionato la gara di un Toro già ridotto ai minimi termini.termina con un 3-1 che sarebbe potuto esser anche più rotondo, con diverse Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

OfficialASRoma : 3? dei 111 gol di @EdDzeko in giallorosso sono arrivati contro il Torino ?? ?? statistiche in vista di #RomaTorino,… - SkySport : Roma-Torino 2 a 0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE ? #RomaTorino Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA… - Corriere : Vie affollate per lo shopping. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza ondata inevitabile» - LauraLupa10 : RT @emilianoavanti: Fine primo tempo ROMA-torino 2:0 Il mio commento tecnico: LAZIALE CAMBIA CANALE ?? SKY NUN TE PAGO!?? - LAROMA24 : Roma-Torino, FONSECA: «Oggi contava solo vincere, peccato per il gol subito» #AsRoma -