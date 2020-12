Roma, medico ‘orco’: abusi e violenze su una paziente (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sei anni di reclusione per un medico di Roma, accusato di aver violentato una sua paziente: un’attrice quarantenne. La condanna chiesta dal pm è arrivata oggi, imputato un medico proctologo che rischia fino a sei anni di reclusione per violenza sessuale. Il dottore, avrebbe rivolto violenze fisiche e frasi volgari ad una sua paziente. L’episodio di violenza risale al 29 gennaio del 2018, ma il medico respinse le accuse e la vicenda restò in attesa di prove. Non risultavano infatti chiamate tra i due, dichiara il difensore del medico. La nuova sentenza è fissata per il 13 gennaio 2021: il verdetto spetterà ai giudici della seconda sezione collegiale. Leggi anche: La notte che ha cambiato PornHub: rimossi 8,8 milioni di video di Revenge porn La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sei anni di reclusione per undi, accusato di aver violentato una sua: un’attrice quarantenne. La condanna chiesta dal pm è arrivata oggi, imputato unproctologo che rischia fino a sei anni di reclusione per violenza sessuale. Il dottore, avrebbe rivoltofisiche e frasi volgari ad una sua. L’episodio di violenza risale al 29 gennaio del 2018, ma ilrespinse le accuse e la vicenda restò in attesa di prove. Non risultavano infatti chiamate tra i due, dichiara il difensore del. La nuova sentenza è fissata per il 13 gennaio 2021: il verdetto spetterà ai giudici della seconda sezione collegiale. Leggi anche: La notte che ha cambiato PornHub: rimossi 8,8 milioni di video di Revenge porn La ...

