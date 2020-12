Ragazza muore nel campo rom di Scampia, zona rossa: «Non l’hanno fatta andare in ospedale» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Si chiamava Anna, aveva 32 anni e viveva nel campo rom di Scampia. Cinque figli e una sesta in arrivo: al settimo mese di gravidanza si sono manifestate gravi complicazioni, alla clinica accreditata di Acerra Villa dei fiori sono intervenuti d’urgenza il 26 novembre con un cesareo e hanno salvato la neonata, per la mamma sono state necessarie le trasfusioni. Con il foglio di dimissioni e la terapia da seguire, il 2 dicembre Anna è torna nella sua baracca, nella … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 18 dicembre 2020) Si chiamava Anna, aveva 32 anni e viveva nelrom di. Cinque figli e una sesta in arrivo: al settimo mese di gravidanza si sono manifestate gravi complicazioni, alla clinica accreditata di Acerra Villa dei fiori sono intervenuti d’urgenza il 26 novembre con un cesareo e hanno salvato la neonata, per la mamma sono state necessarie le trasfusioni. Con il foglio di dimissioni e la terapia da seguire, il 2 dicembre Anna è torna nella sua baracca, nella … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Ragazza muore Ragazza di 15 anni accusa un malore durante le lezioni in dad e muore mentre il professore spiega La Stampa Motocross, tragico incidente: muore il 17enne Sebastian Fortini

Il giovane atleta correva per il JRT Mx Team di Calco (Lecco), che ne ha confermato il decesso in un post sui social: "Ci viene difficile comunicare tutto questo, con il cuore infranto, comunichiamo ...

Incidente sulla pista di cross, Sebastian Fortini muore a 17 anni

Domenica 6 dicembre infatti la 18enne torscana Sara Lenzi, mentre partecipava al Sandalion Rally in Sardegna era morta per un incidente stradale. La ragazza, originaria di una frazione di Piombino, ...

Domenica 6 dicembre infatti la 18enne torscana Sara Lenzi, mentre partecipava al Sandalion Rally in Sardegna era morta per un incidente stradale. La ragazza, originaria di una frazione di Piombino, ...