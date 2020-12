“Ponte Morandi, crollo doloso”. Accuse più gravi agli ex manager (Di giovedì 17 dicembre 2020) Contestato anche l’attentato alla sicurezza dei trasporti. I giudici: report falsificati dagli ex vertici di Autostrade Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 17 dicembre 2020) Contestato anche l’attentato alla sicurezza dei trasporti. I giudici: report falsificati dex vertici di Autostrade

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Morandi “Ponte Morandi, crollo doloso”. Accuse più gravi agli ex manager Il Secolo XIX Report falsi e omessi lavori, nuova accusa ai vertici di Aspi sul Morandi: crollo doloso

La nuova accusa anticipa di pochi giorni la perizia sulle cause del crollo del ponte Morandi: per la Procura di Genova si è trattato di un “crollo doloso”. È questo il nuovo reato contestato ai vertic ...«il falso affidamento delle condizioni di salute del ponte». Per i giudici del Riesame le intercettazioni del Morandi valgono anche per gli altri procedimenti penali - i legali di Berti e Donferri ne ...