Offerte Amazon imperdibili per Natale: iPhone 11 e XR del 17 dicembre (Di giovedì 17 dicembre 2020) Col Natale sempre più vicino e le restrizioni del periodo ormai imminenti, Amazon potrebbe rappresentare tra le soluzioni più comode per riuscire a recapitare in tempo i propri regali (fermo restando che non bisogna assolutamente dimenticarsi dei piccoli negozi, che hanno un gran bisogno di guadagnare per restare aperti, adesso più che mai). Oggi 17 dicembre è il giorno ideale per acquistare iPhone 11, il cui modello da 128GB viene proposto al prezzo record di 645 euro, nella colorazione nera, oppure a 649 nella nuance (PRODUCT)Red. La spedizione del melafonino è gratuita, con disponibilità immediata (acquistarlo adesso significa vederselo recapitare a casa martedì 22 dicembre, appena in tempo per Natale). iPhone 11 viene venduto e spedito da Amazon, ...

