Mi hai rotto le p*** | poi la crisi isterica e la fuga | Adua scelera con Dayane Mello | una scena preoccupante

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Sembrava amicizia, ma alla fine si ètutto. TraDel Vesco al Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini su Canale 5, succede di tutto. "Mi sono rotta leQuesti sono i miei sentimenti, io sono vera e non so giocare a questo gioco", Rosalinda-- scoppia a piangere e va via. La loro amicizia, che un mese e mezzo fa ha fatto parlare tutti, potrebbe essere al capolinea. Poisi sfoga con Sonia Lorenzini: "È un mese e mezzo che piange". Sui social, soprattutto Twitter, accade di tutto: questa lite spacca a metà i fan. Il motivo della lite? Assurdo.si sentirebbe manipolata dache le ha detto: “Che ca**o fai? Io sono così, non mi importa se mi votano tutti”. Poi la Del Vesco ha ...