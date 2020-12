Mattarella | Limitazioni al Natale lo rendano più autentico

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 17 dicembre 2020) “Ilormai alle porte, in vista del quale desidero farLe pervenire sentiti e affettuosi auguri, sarà celebrato in circostante del tutto particolari. Pur nel disagio che esse possono comportare, talidischiudono un richiamo agli aspetti più autentici ed essenziali di questa festa e del suo universale messaggio di fratellanza e di pace. Un messaggio, Padre Santo, di cui quest’anno le nostre comunità avvertono ancor più acutamente il bisogno”. Lo scrive il capo dello Stato Sergioin una lettera di auguri per gli 84 anni del Papa.