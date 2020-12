La posizione sessuale che tutte le coppie dovrebbero provare (Di giovedì 17 dicembre 2020) Desiderio, eccitazione, piacere. Ma nell’esperienza del sesso si cerca spesso qualcosa in più della mera gratificazione istantanea. Come sottolinea la psicosessuologa Karen Gurney nel suo libro Mind The Gap, ciò che le persone desiderano quando fanno sesso con un partner il più delle volte è un «senso di intimità». Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 dicembre 2020) Desiderio, eccitazione, piacere. Ma nell’esperienza del sesso si cerca spesso qualcosa in più della mera gratificazione istantanea. Come sottolinea la psicosessuologa Karen Gurney nel suo libro Mind The Gap, ciò che le persone desiderano quando fanno sesso con un partner il più delle volte è un «senso di intimità».

CheFotoMadonnaa : RT @Cecilia_esse: CONTINUATE A TENERE DENTRO UNO CHE NON FA ALTRO CHE PESTARE MERDONI E BATTUTE A SFONDO SESSUALE H24. DAYANE CHE STAVA SU… - morphtojade : RT @Cecilia_esse: CONTINUATE A TENERE DENTRO UNO CHE NON FA ALTRO CHE PESTARE MERDONI E BATTUTE A SFONDO SESSUALE H24. DAYANE CHE STAVA SU… - Vincenz02550520 : RT @Cecilia_esse: CONTINUATE A TENERE DENTRO UNO CHE NON FA ALTRO CHE PESTARE MERDONI E BATTUTE A SFONDO SESSUALE H24. DAYANE CHE STAVA SU… - Cecilia_esse : CONTINUATE A TENERE DENTRO UNO CHE NON FA ALTRO CHE PESTARE MERDONI E BATTUTE A SFONDO SESSUALE H24. DAYANE CHE ST… - Deltacetum : @_crazy_Freddie_ Non possiamo sapere oggi se nel mondo romano questa posizione venisse utilizzata perché piacesse a… -

Ultime Notizie dalla rete : posizione sessuale Il concetto di “abuso di autorità” nel reato di violenza sessuale Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti La posizione sessuale che tutte le coppie dovrebbero provare

Si chiama «posizione del loto» la pratica sessuale tantrica che porta l'intimità di coppia a un livello completamente nuovo. Ecco come praticarla nella versione originale e nelle sue varianti ...

Video con abusi su minori in Internet incastrati impiegato e imprenditore

L'ispezione dei supporti informatici, si apprende da fonti di polizia, ha aggravato la posizione di due uomini ... che vedono coinvolti adulti in atti sessuali con minori di tenera età.

Si chiama «posizione del loto» la pratica sessuale tantrica che porta l'intimità di coppia a un livello completamente nuovo. Ecco come praticarla nella versione originale e nelle sue varianti ...L'ispezione dei supporti informatici, si apprende da fonti di polizia, ha aggravato la posizione di due uomini ... che vedono coinvolti adulti in atti sessuali con minori di tenera età.