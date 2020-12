Il Vice Comandante Provinciale dei Carabinieri Restelli promosso Colonnello (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’attuale Comandante dell’Ufficio Comando del Provinciale Carabinieri di Benevento, nonché Vice Comandante Provinciale, Gaetano Restelli, è stato autorizzato a indossare i prestigiosi gradi di Colonnello. L’Ufficiale, ex allievo della Scuola Militare Nunziatella, è tornato nel Sannio dopo circa 15 anni, quando da maggiore, proveniente dalla Compagnia di Enna, dal 2001 al 2005, ha retto il comando del Reparto Operativo di questo Provinciale, da Tenente Colonnello è stato destinato poi a comandare il Provinciale di Isernia per un biennio. Per alcuni anni, dal 2007 al 2019, è stato responsabile del Gruppo Tutela Lavoro, dapprima di Napoli e dopo nell’ambito della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’attualedell’Ufficio Comando deldi Benevento, nonché, Gaetano, è stato autorizzato a indossare i prestigiosi gradi di. L’Ufficiale, ex allievo della Scuola Militare Nunziatella, è tornato nel Sannio dopo circa 15 anni, quando da maggiore, proveniente dalla Compagnia di Enna, dal 2001 al 2005, ha retto il comando del Reparto Operativo di questo, da Tenenteè stato destinato poi a comandare ildi Isernia per un biennio. Per alcuni anni, dal 2007 al 2019, è stato responsabile del Gruppo Tutela Lavoro, dapprima di Napoli e dopo nell’ambito della ...

