Il deputato con la mascherina traforata ora è in ospedale per Covid (Di giovedì 17 dicembre 2020) Per protesta contro le misure restrittive imposte da Angela Merkel, il deputato tedesco, Thomas Seitz, si era presentato nell'aula del Bundestag con una pseudo-mascherina. Il deputato è ora in ospedale per Covid. Thomas Seitz, il deputato del partito di estrema destra AfD, che per protesta contro le misure di contenimento e "la museruola" imposta governo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

