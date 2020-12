Herman Miller riporta un profitto di £37 | 99 milioni nel Q2 fiscale

Leggi su invezz

(Di giovedì 17 dicembre 2020)Inc. (NASDAQ: MLHR) ha pubblicato mercoledì il suo rapporto sugli utili per il secondo trimestreche è stato più debole del previsto a causa della pandemia di Coronavirus in corso che quest’anno ha spinto le aziende a ricorrere al lavoro da casa. Ieri, le azioni disono salite di oltre il 2% nel trading after-hours, ma hanno perso questo guadagno in seguito. Su base annuale, il titolo è ancora in calo di oltre il 2% nonostante una crescita di oltre il 150% da marzo. Per ulteriori informazioni sulle azioni e sul mercato azionario, clicca qui.65,90 pence di EPS rettificato nel Q2ha affermato che il suonel ...