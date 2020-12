Governo | frecciata di Conte a Renzi | “Ormai la gara è a chi rinuncia alle poltrone…”

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Giuseppe18 il premier incontrerà Matteoper discutere del futuro del. Il leader di Italia Viva: “Parliamo di cose serie. Non tiriamo a campare”. Mentre si stanno decidendo le misure aggiuntive anti Covid 19 in vista delle feste natalizie, sul tavolo delc’è anche un altro problema: l’eventuale rimpasto o

infoitinterno : Governo, Conte parla del possibile rimpasto. La frecciata a Renzi -

Ultime Notizie dalla rete : Governo frecciata

2a News

Infine, una frecciata allo stesso Renzi ... leader di Italia Viva in una lettera al premier – Ci interessano i contenuti, non gli incarichi di governo. I ministri di Iv sono pronti a dimettersi domani ...Oscar Haro, d.s. LCR Honda, mette a confronto Valentino Rossi e Marc Marquez: "Vale aveva la moto migliore, non si è preparato come Marc".