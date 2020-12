Fincantieri | la controllata Vard si aggiudica contratto per nave posacavi green

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) –, aziendadie tra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali, ha firmato un accordo per la progettazione e la costruzione di unaaltamente innovativa con la società olandese Van Oord, leader in molteplici comparti dell’offshore. Lasarà costruita presso i cantieri di Tulcea (Romania) e Brattvaag (Norvegia), con consegna nel 2023. Con una lunghezza di 130 metri e una larghezza di 28, l’unità servirà le attività dei campi eolici in alto mare e consentirà adi rafforzare la propria posizione in questo settore del mercato offshore e in quello delle navi speciali ad alta prestazione anche nelle condizioni ambientali più impegnative. L’unità eleverà il livello ...