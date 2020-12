Dl Sicurezza, il governo pone la fiducia: la Lega occupa il Senato (Di giovedì 17 dicembre 2020) Caos in aula al Senato mentre il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà , tentava di pronunciare la formula per porre la fiducia sul decreto Sicurezza . Il ministro è stato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 dicembre 2020) Caos in aula almentre il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà , tentava di pronunciare la formula per porre lasul decreto. Il ministro è stato ...

AnnalisaChirico : Governo fermo su Dpcm Natale, sui ristori, decreti sicurezza, con una ‘verifica’ ancora in corso e la totale incert… - Noiconsalvini : ??? I senatori della #Lega stanno occupando i banchi del governo, nell'aula del Senato, per protesta contro il voto… - Agenzia_Ansa : Il governo ha posto il voto di fiducia sul decreto sicurezza all'esame del Senato ma è scoppiata la bagarre, molti… - AngeloNozza : RT @UILofficial: #Bombardieri: Assistiamo a uno scellerato rimbalzo di responsabilità. C’è confusione e manca un coordinamento nazionale su… - Gio1768 : RT @sruotolo1: Si fanno i selfie i senatori della #Lega in #Senato. Hanno occupato i banchi del governo per impedire che approvassimo, il d… -