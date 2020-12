Cyberpunk 2077 trasformato in un pixelloso incubo a bassa risoluzione, grazie al lavoro di LowSpecGamer (Di giovedì 17 dicembre 2020) La maggior parte dei videogiocatori PC spende gran parte del proprio tempo (e denaro) costruendo dei computer all'avanguardia, dotati dei componenti più avanzati possibili, con la speranza di poter far girare i videogiochi più recenti al massimo delle loro capacità: framerate elevato, grafica al top, ray tracing, texture dettagliate e così via. E poi, agli antipodi, troviamo gente come lo youtuber LowSpecGamer, il cui unico scopo nella vita è scoprire quanto "in basso" possono scendere i videogiochi PC. Per chi non lo sapesse, LowSpecGamer è un canale Youtube nel quale è possibile ammirare giochi di ogni tipo, soprattutto i più recenti, girare su computer antidiluviani, non solo abbassando le impostazioni al minimo, ma anche apportando qualche modifica nel codice di gioco, fino a raggiungere un downgrade "epico". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 17 dicembre 2020) La maggior parte dei videogiocatori PC spende gran parte del proprio tempo (e denaro) costruendo dei computer all'avanguardia, dotati dei componenti più avanzati possibili, con la speranza di poter far girare i videogiochi più recenti al massimo delle loro capacità: framerate elevato, grafica al top, ray tracing, texture dettagliate e così via. E poi, agli antipodi, troviamo gente come lo youtuber, il cui unico scopo nella vita è scoprire quanto "in basso" possono scendere i videogiochi PC. Per chi non lo sapesse,è un canale Youtube nel quale è possibile ammirare giochi di ogni tipo, soprattutto i più recenti, girare su computer antidiluviani, non solo abndo le impostazioni al minimo, ma anche apportando qualche modifica nel codice di gioco, fino a raggiungere un downgrade "epico". Leggi altro...

