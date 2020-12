Covid | sanniti disubbidienti | regole infrante | elevate nove sanzioni

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Polizia di Stato, con un servizio predisposto e coordinato dal Questore Luigi Bonagura, ha provveduto negli ultimi due giorni ad elevareverbali ai danni di altrettante persone che hanno violato le disposizioni anti-vigenti. I controlli hanno riguardato l’area tra Piazza Orsini e il Viale Principe di Napoli. Nello specifico sette deiverbali elevati hanno avuto come oggetto la violazione delle norme che vietano di circolare senza giustificato motivo oltre le ore 22; le altre due ammende, invece, sono state comminate a persone sorprese in strada prive di mascherina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

TV7Benevento : AL SAN PIO ALTRI DUE SANNITI DECEDUTI A CAUSA DEL COVID. 60 I RICOVERATI... -

Ennesima vittima del Covid-19 ieri al ‘San Pio’, stavolta non un residente nel beneventano ma comunque in un centro a ridosso del Sannio: a perdere la vita un 74enne di Cervinara. Giornata tra element ...La pandemia da Covid-19 ha stravolto tutto, anche le tradizioni sono state messe a dura prova quest’anno. La differenza sta nel fatto che se le tradizioni non si tramandano vanno perse ed il nostro pa ...