Covid, nuovo record di contagi in tutto il mondo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Raggiunto secondo il Covid Tracking Project anche il boom di ricoveri dall'inizio della pandemia mondiale. La pandemia non decede il suo corso: i casi ufficialmente registrati sono 74 milioni totali e secondo i dati della John Hopkins University i dati sono in salita in quasi ogni nazione del mondo. I numeri più preoccupanti arrivano come sempre dagli Stati Uniti, dove sono stati registrati 230.000 nuovi casi con 3.700 decessi totali. il che fa salire i contagi totali a 17 milioni dall'inizio della pandemia di Covid. Secondo il Covid Tracking Project della rivista The Atlantic nella giornata di ieri, 16 dicembre, è stato raggiunto anche il record di ricoveri: 113.069 in un solo giorno, quasi 22mila dei quali in terapia intensiva e oltre 8mila assistiti da ...

