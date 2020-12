Covid | Arcuri | “Primi vaccini a fine dicembre | daremo priorità agli anziani”

Leggi su inews24

(Di giovedì 17 dicembre 2020) . Il commissario straordinario per l’emergenza ha definito la strada per i prossimi mesi Nel giorno in cui è arrivata la conferma dell’Unione Europea del via alle vaccinazioni, anche l’Italia prepara la strada da seguire. La presidente della Commissione EU, Ursula Von der Leyen, ha L'articolo proviene da Inews.it.