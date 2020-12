Cane “mascotte” di Taranto preso a calci da un poliziotto | ira e disgusto sul webVIDEO

RaiNews : L'episodio ha immancabilmente fatto scattare la gogna mediatica con la classica parola chiave - 'Vergogna' - bbeghella : RT @RaiNews: L'episodio ha immancabilmente fatto scattare la gogna mediatica con la classica parola chiave - 'Vergogna' - infoitinterno : Poliziotto dà un calcio al cane mascotte di Taranto. Video diventa virale: rabbia sui social media - infoitinterno : Il cane mascotte di Taranto preso a calci da un poliziotto. Rabbia sul web: «Vergogna» IL VIDEO - 62Annamacaluso : RT @RaiNews: L'episodio ha immancabilmente fatto scattare la gogna mediatica con la classica parola chiave - 'Vergogna' -

Ultime Notizie dalla rete : Cane mascotte

Il cane mascotte di Taranto è stato preso a calci da un poliziotto per ben cinque secondi, il video di un passante testimonia il vergognoso atto che scatena l’ira e la vergogna sul web. Il video ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...