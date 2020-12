A Natale tutti a casa. Entro sabato il Governo prenderà una decisione. Boccia: “Opportuno restringere il più possibile” (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Dobbiamo fare delle scelte per tutelare i più fragili e gli anziani, a costo di sfiorare l’impopolarità. Dovremo passare il Natale ognuno a casa propria”. E’ quanto ha detto a SkyTg24 il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, parlando degli imminenti provvedimenti che il Governo assumerà per contenere l’epidemia durante le festività. “Era già previsto un Consiglio dei ministri venerdì – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -, non sappiamo quando e a che ora; una serie di provvedimenti saranno approvati oggi pomeriggio in Conferenza Unificata e Conferenza Stato-Regioni, tra venerdì e sabato sicuramente ci sarà il Consiglio dei ministri”. “Io sarei per stringere il più possibile”, ha aggiunto Boccia. In base ai numeri attuali, ha ricordato ancora il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Dobbiamo fare delle scelte per tutelare i più fragili e gli anziani, a costo di sfiorare l’impopolarità. Dovremo passare ilognuno apropria”. E’ quanto ha detto a SkyTg24 il ministro degli Affari regionali, Francesco, parlando degli imminenti provvedimenti che ilassumerà per contenere l’epidemia durante le festività. “Era già previsto un Consiglio dei ministri venerdì – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -, non sappiamo quando e a che ora; una serie di provvedimenti saranno approvati oggi pomeriggio in Conferenza Unificata e Conferenza Stato-Regioni, tra venerdì esicuramente ci sarà il Consiglio dei ministri”. “Io sarei per stringere il più”, ha aggiunto. In base ai numeri attuali, ha ricordato ancora il ...

