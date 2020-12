Viaggia per 4 ore in moto d’acqua per vedere la fidanzata aggirando i controlli anti-Covid: arrestato e condotto in carcere (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Voleva vedere a tutti i costi la sua fidanzata ma le restrizioni imposte per contenere i contagi da Covid-19 non glielo permettevano: così, ha pensato di noleggiare una moto d’acqua e raggiungerla via mare. Un piano senza dubbio geniale, che ha anche funzionato, se non fosse che poi, insieme alla compagna, ha pensato bene di andare in alcune discoteche molto frequentate ed è stato fermato dalla polizia durante un controllo di routine fuori da un locale. Protagonista di questa incredibile vicenda in tempo di Covid, è Dale McLaughlan, un 28enne britannico che è partito dalle coste scozzesi e ha attraversato il Mare d’Irlanda fino all’isola di Man a bordo di una moto d’acqua. Quattro ore di viaggio su un mezzo che non aveva mai guidato prima d’ora per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Volevaa tutti i costi la suama le restrizioni imposte per contenere i contagi da-19 non glielo permettevano: così, ha pensato di noleggiare unae raggiungerla via mare. Un piano senza dubbio geniale, che ha anche funzionato, se non fosse che poi, insieme alla compagna, ha pensato bene di andare in alcune discoteche molto frequentate ed è stato fermato dalla polizia durante un controllo di routine fuori da un locale. Protagonista di questa incredibile vicenda in tempo di, è Dale McLaughlan, un 28enne britannico che è partito dalle coste scozzesi e ha attraversato il Mare d’Irlanda fino all’isola di Man a bordo di una. Quattro ore di viaggio su un mezzo che non aveva mai guidato prima d’ora per ...

