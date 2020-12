Vaccino Pfizer, reazione anafilattica per una donna in Alaska: non aveva precedenti di allergie (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ancora un caso di reazione allergica al , stavolta negli Usa. Una operatrice sanitaria di mezza età ha avuto ieri una grave reazione allergica in Alaska dopo che gli è stato somministrato il siero ed ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ancora un caso diallergica al , stavolta negli Usa. Una operatrice sanitaria di mezza età ha avuto ieri una graveallergica indopo che gli è stato somministrato il siero ed ...

TgrBasilicata : Sono quasi 20mila le prime dosi di vaccino anti #Covid_19 della #Pfizer che arriveranno in #Basilicata sulla base d… - Tg3web : Con il probabile anticipo a prima di Natale dell'autorizzazione europea al vaccino Pfizer-Biontech, bisogna velociz… - fanpage : Un operatore sanitario ha avuto una 'seria reazione allergica' al vaccino #Pfizer - dragonofdojima4 : RT @GiancarloDeRisi: Un altro operatore sanitario vittima di una grave reazione allergica dopo aver ricevuto il vaccino della Pfizer. L''i… - RavagliDavide : RT @LetiziaScalera: Vaccino Pfizer. Conclusioni:Poiché non vi sono dati di follow_up non è possibile sostenere una efficacia superiore a 2… -