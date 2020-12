Vaccini, al via i primi giorni di gennaio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al piano Vaccini presentato dal Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri e nei primi giorni di gennaio dovrebbero iniziare le somministrazioni. ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al pianopresentato dal Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri e neididovrebbero iniziare le somministrazioni. ...

"Ho proposto, insieme ai ministri di altri 7 Paesi Europei, tra cui Francia e Germania, che le vaccinazioni partano lo stesso giorno già nel mese di dicembre. Ci vuole ancora cautela e prudenza nei pr ...

È quanto ha detto, a quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia nel corso della riunione governo-regioni convocata per dare il via libera al piano vaccini e per una ...

