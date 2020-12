‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Isa sulla puntata del 16 12 20

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Io ormai vivo nella paura. Vivo nel terrore più totale. Guardo le inquadrature larghe dello studio e mi assicuro di continuo che nascosta in qualche anfratto non ci sia Ida Platano pronta a cicciare fuori. Io lo so che tornerà, me lo sento che tornerà, voglio già prepararmi psicologicamente all’idea che tornerà. Cioè ora, ma ditemi voi che cacchio di senso ha avuto fare quel gesto di restituire a Riccardo Guarnieri l’anello di fidanzamento facendolo recapitare agli Elios. Ma vi siete lasciati da tre quarti di secolo, se volevi restituirgli il brillocco potevi andare alle poste e spedirgli un pacco, potevi andare a Taranto e lasciarglielo sul tappetino d’ingresso di casa, potevi inviarglielo tramite piccione viaggiatore MA NO, mandiamolo durante la registrazione di Uomini e Donne, mi sembra ovvio. E sapete qual è la cosa più grave? Che Ida per me non lo fa manco (o perlomeno non del ...