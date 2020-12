Tra Littizzetto e Wanda Nara la ragione sta nel mezzo

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Riassunto delle puntate precedenti:pubblica sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae nuda, sdraiata su un cavallo. Lucianasu Rai3 commenta foto e posa nel suo solito stile ironico - provocatorio.comunica di non aver gradito, parla di sessismo e annuncia querela.risponde con un monologo su ironia, libertà e “vero sessismo”, e benedice le donne che sanno ridere di sé. Il pubblico, che adora le cat fight (lotte fra gatte, inteso come donne che si prendono per i capelli) ci sguazza, e dal privato al pubblico, le banalità e i luoghi comuni si sprecano. “La satira è uno strumento di democrazia, guai a toccarlo! Visto? Il sessismo non è solo degli uomini! Le donne che non apprezzano il nudo artistico sono sessuofobiche. Se l’ha detto una donna non può ...