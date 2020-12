Tom Cruise urla contro la troupe di Mission Impossible: c’entra il Covid (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il divo di Hollywood, particolarmente ligio alle regole anti-Coronavirus, sul set del suo ultimo film si è lasciato andare a un rimprovero fatto a regola d'arte contro due collaboratori che non rispettavano il distanziamento sociale. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il divo di Hollywood, particolarmente ligio alle regole anti-Coronavirus, sul set del suo ultimo film si è lasciato andare a un rimprovero fatto a regola d'artedue collaboratori che non rispettavano il distanziamento sociale. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

redazioneiene : Abbiamo fatto piangere Matilde Brandi! Il suo sogno di incontrare Tom Cruise si è trasformato in un incubo con tant… - m_corsi_ : Tom Cruise nuovo presidente dell'Inter, 'you can?'-cit. - kornelius78 : RT @ciakmag: #TomCruise urla furioso contro due addetti della troupe di #MissionImpossible7 per la violazione delle regole anti-Covid: «Vi… - Pannocchia978 : Ha fatto bene! #TomCruise #MissionImpossible7 - moalsinc : RT @harpercollinsIT: Immaginatevi Madonna in fila per mezz’ora, Tom Cruise che si sente rispondere che non c’è posto e Benigni che arriva t… -